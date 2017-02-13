Охотники из Башкирии вместо зайцев подстрелили косулю Фото: Гульфия Акулова Охотники из Башкирии вместо зайцев подстрелили косулю Фото: Гульфия Акулова

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Охотники из Башкортостана вместо зайцев подстрелили косулю. Незаконный отстрел животного выявили полицейские в Бижбулякском районе.

Вечером 11 февраля инспекторы ГИБДД остановили в селе Дёмский «Форд Фокус» под управлением 30-летнего жителя Белебеевского района. Также в автомобиле ехали односельчане водителя — 57 и 30 лет. В салоне стражи порядка заметили запасное колесо, которое должно храниться в багажнике. Это показалось им подозрительным. При осмотре автомобиля в отделении для «запаски» инспекторы нашли рюкзак с разделанной тушей косули.

Предварительно установлено, что мужчины выехали в лес охотиться на зайцев, но заметили косулю. Несмотря на то, что сейчас отстрел этого животного запрещен, один из охотников застрелил косулю. Тушу сразу разделали, мясо положили в рюкзак, а остальное закопали.

«Проводится проверка, устанавливается размер причиненного природному фонду Башкортостана ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.