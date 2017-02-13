Более 86 процентов жителей Башкирии имеют широкополосный доступ в интернет Фото: ИА "Башинформ" Более 86 процентов жителей Башкирии имеют широкополосный доступ в интернет Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане услуги широкополосного доступа в интернет доступны жителям почти 1800 населенных пунктов, в которых проживает более 86 процентов населения.

На сегодняшний день пользоваться услугами широкополосного доступа в интернет от не менее чем двух провайдеров могут около 70 процентов жителей республики. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая республика».

Для тех, у кого нет собственного доступа в интернет, работают специально созданные центры общего доступа (ЦОД). В настоящее время в регионе насчитывается 59 таких центров.

В них оборудованы рабочие места со всем необходимым оснащением. Также пользователям всегда готовы прийти на помощь консультанты.

На базе сети ЦОД планируется организовать дистанционное обучение безработных граждан.

По словам экспертов, это позволит в полтора раза снизить затраты на образовательные курсы и примерно наполовину увеличить количество обучающихся слушателей.