Численность безработных в Башкирии незначительно возросла Фото: Андрей Старостин Численность безработных в Башкирии незначительно возросла Фото: Андрей Старостин

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По сравнению с началом года численность официально зарегистрированных безработных в Башкортостане незначительно возросла и достигла почти 24 тысяч человек.

В республиканском банке вакансий насчитывается сейчас более 32 тысяч рабочих мест, заявленных работодателями в службу занятости.

Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,18 процента.

В целом за 2016 год в центры занятости населения городов и районов Башкортостана обратились за содействием в поиске подходящей работы 88,6 тысячи человек против 95,5 тысячи в 2015 году. Из них 10,1 тысячи — работники, уволенные в связи с ликвидацией организации либо из-за сокращения штатной численности. В 2015 году таких работников насчитывалось в регионе 12,9 тысячи человек.

Статус безработного получили в прошлом году 49,3 тысячи жителей республики, что на восемь процентов меньше, чем в 2015 году. Численность зарегистрированных безработных к концу 2016 года составила почти 23,6 тысячи человек, что на 9,5 процента меньше, чем в начале года, сообщили в пресс-службе Минтруда РБ.

Средняя продолжительность периода безработицы к концу прошлого года составила немногим более пяти месяцев.