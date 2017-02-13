Поэтесса из Башкирии получила диплом Московской писательской организации

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Людмила Кузьмина/.

Член Союза писателей Башкортостана и Российской Федерации Рашида Бик награждена дипломом литературного конкурса «Лучшая книга 2014 — 2016», который провела Московская городская организация Союза писателей России. Этой награды писательница удостоилась в номинации «Поэзия» за книгу «Любимый край, моя Отчизна!», выпущенную весной 2016 года под эгидой городской писательской организации Москвы.

Книга «Любимый край, моя Отчизна!» — наиболее полное издание произведений Рашиды Бик, получившей известность прежде всего как автор стихов для детей. В новой книге она предстает как поэт-гражданин, пишущий стихи патриотического содержания, как человек, увлеченный историей родной страны и старающийся донести самые яркие ее страницы до восприятия юного читателя.

В поэтический сборник «Любимый край, моя Отчизна!» включены поэмы «До Берлина!», «Александр Невский», «Отечественная война 1812 года», поэма-сказка «Ильмена», стихи разных лет, среди которых есть посвящения Рудольфу Нурееву, Федору Шаляпину, Булату Окуджаве, Корнею Чуковскому, размышления о символах России и Башкортостана. Если все поэмы ранее выходили в качестве отдельных иллюстрированных изданий для детей, то ряд стихотворений, помещенных в сборнике, был написан сравнительно недавно и опубликован впервые, при этом стихи адресуются как взрослой, так и детской аудитории.

Книга, за которую награждена Рашида Бик, представляет собой довольно солидный том в ярко-красном твердом переплете, в хорошем полиграфическом исполнении. Предисловие написал поэт Дмитрий Силкан — ответственный секретарь Творческого объединения поэзии Московской городской организации Союза писателей России. В своей вступительной статье он отмечает, что Родина, Отчизна в творчестве поэтессы из Башкирии «являет собой глобальное художественное пространство русского языка, бережно вбирающее в себя все краски и оттенки многонациональной и многоязычной Российской Федерации».

Рашида Бик (Бикметова) – уроженка города Ташкента, уже более 50 лет живет и трудится в Башкирии, относит себя к русскоязычным писателям, так как все свои произведения (стихи и прозу) создает на русском языке. Она член Союза писателей РБ и РФ с 2002 года. Лауреат многочисленных литературных конкурсов, в том числе всероссийских и международных. Так, в прошлом году она завоевала диплом международного конкурса «Большой финал» в номинации «Солнечный круг» и диплом конкурса «Ее величество книга!» на приз президента Международной гильдии писателей (Германия).

Сборник «Любимый край, моя Отчизна!» — это первая книга Рашиды Бик, вышедшая за пределами республики.