Андрей Шишегов - бронзовый призер Кубка России

УФА, 12 фев 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Гонщик стерлитамакского мотоклуба "Каустик" Андрей Шишегов занял третье место в Кубке России по мотогонкам на льду, розыгрыш которого завершился в Вятских Полянах на стадионе "Электрон". Это самое высокое достижение 35-летнего спортсмена во внутрироссийских официальных соревнованиях, хотя в коллекции его наград имеются золотая и серебряная медаль чемпионата Европы. Результат Шишегова оказался также лучшим результатом среди всех участников из Башкирии.

За два дня гонок Андрей набрал 25 очков (13+12), как и "армеец" Эдуард Крысов, но не вышел на старт дополнительного заезда за серебро и оказался в итоге третьим. А новым обладателем Кубка России стал тольяттинец Никита Толокнов, опередивший призеров на два очка (15+12 = 27). Во второй день он имел серьезное падение, но продолжил гонки и не уступил лидерства, которое захватил после 11-го заезда первого дня, в котором опередил как раз Шишегова.

Серьезная авария произошла в первый день в 13-м заезде. Стерлитамаковец Никита Тарасов (кстати, племяник Игоря Кононова) упал и по нему буквально проехал уфимец Никита Шадрин. К счастью, у обоих обошлось без переломов, и они, скорее всего, смогут через неделю выступить на командном первенстве России среди юниоров.

А на Кубке России гонщики Башкирии заняли следующие места: Алексей Иванов (Стерлитамак) — шестое (20 очков), Дмитрий Буланкин (Нефтекамск) — девятое (14), Шадрин — 12-е (5), Сергей Балтачев (Нефтекамск) — 14-е (5), Тарасов — 15-е (4), и Антон Созыкин (Нефтекамск) — 16-е (4).