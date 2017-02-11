В Уфе организуют подвоз воды в дома с отключенным из-за аварии ХВС Фото: Олег Яровиков В Уфе организуют подвоз воды в дома с отключенным из-за аварии ХВС Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в связи с коммунальной аварией на улице Губайдуллина отключена холодная вода в ряде домов и организаций. Организуется подвоз воды. Холодное водоснабжение отключено по следующим адресам: ул. Губайдуллина 19/5,19/6; ул. Злобина, 5/3; ул. Бакалинская, 60, 60/1, 60/2, 60/3, 62; ул. Баргузинская, 19; ЦТП № 721– ул. Бакалинская, 62; УПАП-4 по ул. Злобина, 31; УПАП-2 по ул. Злобина, 31/1; автобаза ОАО БСТМ – ул. Губайдуллина, 3а; ООО «Керамикстрой» — ул. Злобина, 31/5; административное здание по ул. Губайдуллина, 8.

Утром 11 февраля на улице Минигали Губайдуллина прорвало трубу водопровода. Аварийные службы города оперативно устраняют последствия ЧП. Место аварии пока закрыто для проезда.