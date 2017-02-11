В Башкирии малый и средний бизнес закредитовался на 91 млрд рублей Фото: penza-press.ru
В Башкирии малый и средний бизнес закредитовался на 91 млрд рублей
В Башкирии малый и средний бизнес закредитовался на 91 млрд рублей Фото: penza-press.ru
УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Субъекты малого и среднего бизнеса республики в 2016 году получили кредитов на общую сумму 91,1 млрд рублей, сообщили в Нацбанке по РБ. Объем кредитования снизился по сравнению с 2015 годом почти на 6 процентов (снижение по РФ – на 3). Остаток задолженности по кредитам вырос по сравнению с 2015 годом почти на 60 процентов и составил 117,7 млрд рублей (по РФ снижение на 8,5 процента). Объем просроченной задолженности в данном сегменте снизился на 0,8 процента и на 1 января 2017-го составил 5,5 млрд руб. Доля просроченной задолженности по кредитам малому среднему бизнесу составляет 4,7 процента.