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11 февраля Суббота

Уфа   °

Размер маткапитала в 2017 году составит 453 тысячи рублей

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Размер маткапитала в 2017 году составит 453 тысячи рублей Фото: molodsemja.ru

Размер маткапитала в 2017 году составит 453 тысячи рублей Фото: molodsemja.ru

УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В 2017 году размер материнского капитала останется на уровне прошлого года и составляет 453 026 рублей. Право на материнский капитал получат семьи, в которых появится второй или последующий ребенок в период до 31 декабря 2018 года. При этом получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены, уточнили в уфимской мэрии.

«Распорядиться средствами материнского капитала можно по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии матери и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов», — пояснили в Управлении Пенсионного фонда РФ в Советском районе Уфы.

Теги: маткапитал
 
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