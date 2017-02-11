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11 февраля Суббота

Уфа   °

В Уфе устраняют утечку горячей воды на улице Губайдуллина

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе устраняют утечку горячей воды на улице Губайдуллина Фото: администрация Уфы

В Уфе устраняют утечку горячей воды на улице Губайдуллина Фото: администрация Уфы

УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе на проезжей части улицы Губайдуллина в сторону проспекта Салавата Юлаева произошло повреждение на линии водопровода. На место прибыли все необходимые службы. В данный момент МУП «Уфаводоканал» ликвидирует утечку, сообщили в администрации города.

Теги: жкх,авария
 
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