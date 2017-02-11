В Башкирском заповеднике стартует зимний маршрутный учет животных Фото: Башкирский заповедник В Башкирском заповеднике стартует зимний маршрутный учет животных Фото: Башкирский заповедник

УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Согласно государственному заданию и плану научно-исследовательской работы Башкирского государственного природного заповедника, с 14 февраля начнется зимний учет его обитателей. Время для подсчета животных выбрано не случайно – в этот период животным свойственно менять место обитания, а наличие снежного покрова дает возможность легко фиксировать их передвижения.

Как сообщила методист отдела экологического просвещения Башкирского заповедника Марина Чепикова, накануне предстоящих работ учетчики из числа сотрудников отделов охраны территории, научно-исследовательской работы и эколого-просветительской деятельности по традиции прошли обучение на семинаре, чтобы уточнить маршруты, вспомнить методические правила учетоа и регистрации следов охотничье-промысловых видов животных. Здесь есть определенные особенности. В первый день, после небольшой снежной пороши, маршруты будут пройдены учетчиками, которые зачеркнут все встреченные следы животных. На второй день в специальной карточке учетчикиазаписываются все встреченные свежие следы на учетном маршруте и определяет вид животного. Считается, чем боль­ше число следов зверя будет встречено на маршруте, тем выше его плотность на данной терито­рии.

Общая протяженность маршрутов составляет 115 км. Они распределены равномерно по всем типам угодий; проложены по квартальным просекам, визирам, по вершинам хребтов, вдоль рек и ручьев, по видимым ориентирам. Специальных затесок, обозначающих маршрут, указателей и других обозначений. нет, так что от учетчиков требуется хорошее знание местности – горных массивов Южного Крака и западного склона хребта Урал-тау.

Ежегодно сверяется число маралов, лосей, кабанов, косуль, горностаев, куниц, лисиц, зайцев, волков. Абсолютная численность этих животных постоянно увеличивается. Но эта закономерность касается не всех видов. В разные годы, например, кабаны, то увеличивают свою численность, то уменьшают. Зимний маршрутный учет позволяют понять, как животные себя чувствуют на охраняемой территории, что необходимо сделать для их нормальной жизни и размножения. С помощью результатов такого учета можно увидеть более полную и точную картину распределения обитателей заповедника за десятилетия, произвести картирование основных мест обитания животных, установить маршруты передвижения и концентрации. Особое внимание уделяется оценке перемещения животных через границы заповедника.

Площадь заповедника составляет чуть 50 тысяч гектаров, поэтому при резком увеличении численности животные начинают расселяться по окрестным территориям, иногда уходя на десятки километров от места своего рождения.

В настоящее время проводится камеральная обработка первичного полевого материала. Все полученные данные будут проанализированы и занесены в очередной ежегодный выпуск Летописи природы Башкирского заповедника.