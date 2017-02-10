В Уфе на СОК «Биатлон» 11 февраля пройдет массовая гонка «Лыжня России-2017» Фото: Комитет по физической культуре и спорту Уфы В Уфе на СОК «Биатлон» 11 февраля пройдет массовая гонка «Лыжня России-2017» Фото: Комитет по физической культуре и спорту Уфы

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В субботу, 11 февраля, в 14.00 в СОК «Биатлон» стартует Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017». Будет дано несколько стартов для разных возрастных групп. Победители и призеры соревнований будут награждены грамотами и медалями Министерства спорта РФ и Комитета по физической культуре и спорту администрации Уфы. Участников соревнований угостят горячим чаем. На гонку приглашаются студенты вузов и ссузов, работники предприятий и организаций города, спортсмены и любители лыжного спорта, сообщили в городском Комитете по физической культуре и спорту.

Ранее сообщалось, что несколько стартов в связи с похолоданием перенесены. Так, в парке культуры и отдыха «Кашкадан» соревнования пройдут 15 февраля, торжественное открытие — в 15.00.

На стадионе «Водник» и в лесопарковой зоне «Баланово» мероприятие стартует 18 февраля в 12.00.

Заявки на участие в соревнованиях можно отправлять в районные комитеты по физической культуре и спорту.