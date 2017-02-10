Активисты ОНФ выявили нарушения по содержанию теплотрасс в Уфе и Белорецке

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта провели мониторинг состояния тепловых сетей. Акция «С теплом — труба» прошла в Уфе, Белорецке, Мелеузе и Нефтекамске. Аналогичные исследования проведены по всей стране.

Как пояснили в региональном штабе, цель акции — добиться снижения затрат при выработке тепловой энергии, определение балансовой принадлежности теплотрасс, их ремонт и привлечение внимания органов местного самоуправления к данной проблеме.

Нарушения по содержанию труб теплопередачи выявлены в Уфе и Белорецке. В Уфе активисты ОНФ обнаружили, что два участка тепломагистрали не соответствуют нормативным требованиям теплоизоляции. Износ и повреждение теплоизоляционного слоя теплотрасс зафиксированы на улицах Сельская Богородская и Трамвайная. Общественники направили обращение в администрацию Уфы с просьбой прояснить, на балансе какого предприятия находятся данные теплосети, и рекомендацией обратить внимание на их состояние для предотвращения потерь.

«Ненадлежащее содержание тепловых сетей — это бесхозяйственность со стороны ресурсоснабжающих предприятий. Если бы они наказывались рублем и не имели возможность восполнять убытки за счет потребителей, то относились бы к работе более ответственно. А пока поставщики ресурсов под разными предлогами перекладывают расходы на собственников жилья вместо того, чтобы принять меры по ремонту теплотрасс и повышению качества подачи коммунальных ресурсов в дома населения», — отметил эксперт ОНФ, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Анатолий Дубовский.

В ходе мониторинга общественники выявили ненадлежащее содержание теплосетей в Белорецке. Например, на улице Карла Маркса обнаружены трубы с 90-процентным износом изоляции. По словам активиста ОНФ Ярослава Белова, состояние белорецких тепловых сетей свидетельствует о том, что подготовка к отопительному сезону в городе проводилась не в полной мере.

«Люди, которые отвечают за содержание теплосетей, подошли к своей работе халатно. По-другому ситуацию, когда неутепленные трубы больших диаметров согревают улицу, не назовешь, — отметил эксперт ОНФ. — Все теплопотери включаются в коммунальные платежи собственников квартир, за чью-то халатность вынуждены расплачиваться потребители. По данным фактам мы обратимся в администрацию Белорецкого района с рекомендацией взять ситуацию на контроль и устранить нарушения. Также обязательно проведем повторные рейды по данным участкам».

В Мелеузе и Нефтекамске в ходе выборочной проверки состояние воздушных тепловых сетей на предмет соответствия нормативным требованиям теплоизоляции нареканий не вызвало. Активисты ОНФ продолжают мониторинг состояния и принадлежности тепловых сетей в других муниципалитетах республики.