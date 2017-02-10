В Башкирии 18-летний парень спас из горящего дома пятерых детей Фото: МЧС по РБ В Башкирии 18-летний парень спас из горящего дома пятерых детей Фото: МЧС по РБ

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

7 февраля в селе Аитово Бижбулякского района загорелся бревенчатый дом семьи Мазитовых. Дома находились пятеро детей в возрасте от двух до 13 лет, а также их 18-летний брат Азат.

«Когда загорелась дощатая веранда, Азат попытался самостоятельно потушить пожар, но ему это не удалось. Он разбил окно и вывел через него на улицу своих сестер и братьев, — рассказали о подробностях происшествия в МЧС по РБ. — На момент прибытия пожарных подразделений происходило открытое горение потолочного перекрытия дома. Благодаря отважному поступку парня жертв удалось избежать».