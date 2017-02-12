Видные деятели культуры Башкортостана: Гюльнара Иксанова Фото: из личного архива Гульнары Иксановой Видные деятели культуры Башкортостана: Гюльнара Иксанова Фото: из личного архива Гульнары Иксановой

УФА, 12 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня свой красивый юбилей отмечает краевед, деятель культуры, член Союз журналистов России и Башкортостана Гюльнара Иксанова, творческая и общественная деятельность которой многогранна.

Гюльнара Альфредовна Иксанова родилась в Уфе 12 февраля 1962 года. Окончила филологический факультет Башгосуниверситета.

На протяжении 15 лет Гюльнара Альфредовна возглавляет Башкортостанский филиал некоммерческой организации «Российский фонд культуры», основная миссия которого — возвращать, сохранять и приумножать культурные ценности.

Опытный и талантливый организатор, Гюльнара Иксанова руководит одной из ведущих программ фонда культуры «Краеведение. Из века в век — Личность в культуре», объединяющей в своих рядах журналистов, историков, краеведов и искусствоведов, литераторов, поэтов, педагогов, артистов, а также студентов и школьников. Бережно сохраняя историческое прошлое, Гюльнара Иксанова проводит огромную исследовательскую и просветительскую работу, открывает новые имена в искусстве и закрывает «белые пятна» в истории. Осуществляет большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, поиску и поддержке одаренных детей, пропаганде достижений культуры и искусства России и региона.

«Значение программы — в огромной просветительской миссии, в возрождении интереса к истории, классической литературе, музыке, поэзии, способствующей развитию художественного вкуса и раскрытию творческих способностей взрослых и детей», — рассказывает Гульнара Иксанова.

Деятельность культурологической программы «Краеведение. Из века в век — Личность в культуре» основана на работе Уфимского общества краеведов имени Флюры Ахмеровой, председателем которого Гюльнара Альфредовна является с 2004 года.

За последние пять лет Гюльнара Иксанова организовала и провела свыше 20 научно-практических республиканских, городских и межрегиональных краеведческих конференций на самые различные темы, десятки круглых столов, посвященных сохранению культурно-исторического наследия Башкортостана и России, защите памятников архитектуры.

Гюльнара Иксанова исследует темы по истории освободительного движения и дореволюционного образования и благотворительности в Башкирии и в России, способствует возвращению забытых имен наших замечательных земляков. В частности, ею проведена большая работа по изучению жизни и деятельности историка-архивиста с мировым именем Бориса Николаевского и публициста Владимира Бурцева, внесших большой вклад в историю освободительного движения в России. Гюльнара Иксанова ведет большую работу по увековечиванию памяти этих людей на их исторической родине, работая в тесном контакте с историко-краеведческими музеями городов Белебея и Бирска. В городе Белебее найден дом, где жил Борис Николаевский, здесь планируется создать музей его имени. В Белебеевском историко-краеведческом музее по ходатайству Гюльнары Иксановой организован экспозиционный стенд, посвященный Борису Николаевскому. В 2017 году к 135-летию со дня рождения Бориса Николаевского и 155-летию Владимира Бурцева планируется проведение ХIII Ахмеровских краеведческих чтений.

Гюльнара Иксанова — создатель издательского проекта «Наше наследие» и главный редактор краеведческого альманаха «Судеб связующая нить», лауреата Всероссийского конкурса краеведческих периодических изданий, организованного Международным благотворительным фондом Д.С. Лихачева. В настоящее время подготовлены к печати шестой и седьмой выпуски краеведческого альманаха «Судеб связующая нить» и готовится к печати энциклопедия «Краеведы Уфы».

Гюльнара Иксанова — лауреат городских, республиканских и всероссийских профессиональных конкурсов журналистского мастерства. Автор книги «О театре, и не только» — о театральном искусстве Башкортостана. Составитель книг известного краеведа республики, отличника народного просвещения РСФСР Флюры Ахмеровой «Ты сам свой высший суд: какой оставишь след ты на земле?», «След земной», «Мне не в чем каяться, Россия, пред тобой», «Страницы памяти». Она активно участвует в развитии и поддержке республиканской благотворительной программы «Одаренные дети — новые имена Башкортостана». Через эту программу прошли сотни талантливых детей республики, которые ныне стали известными музыкантами, артистами, государственными и общественными деятелями.

В 2009 году создана литературно-краеведческая гостиная «Истоки», где занимаются свыше 100 детей из образовательных учреждений Уфы и республики, участвуют в краеведческих и творческих конкурсах и научно-практических конференциях. Участники гостиной стали лауреатами творческого конкурса имени С. Михалкова, организованного и проведенного Российским Фондом культуры.

С марта 2009 года проводится международный конкурс-фестиваль детского литературно-художественного творчества, краеведения и журналистики «Ступени», в котором приняли участие свыше трех тысяч одаренных детей из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в частности, США, Болгарии и Украины. По итогам конкурса издается литературно-краеведческий альманах «Ступени», где публикуются творческие работы победителей. Конкурс-фестиваль «Ступени» в полной мере реализует главные цели и задачи президентской программы «Одаренные дети», помогая с ранних лет выявить и раскрыть творческий потенциал детей, определиться в выборе будущей профессии. К участию в работе с ребятами привлекаются лучшие педагоги республики и регионов России, известные писатели, поэты, литераторы и журналисты. Конкурс-фестиваль «Ступени» — это мостик в будущее для тысяч одаренных детей.

С марта 2013 года успешно проводится Открытый очно-заочный краеведческий конкурс «Золотые страницы памяти», в котором принимают участие от 300 до 500 школьников и студентов. Благодаря ходатайству Иксановой меценаты выделяют стипендии для одаренных детей имени почетного краеведа Башкортостана Флюры Ахмеровой и имени заслуженной артистки Башкортостана Светланы Хамидуллиной. Сотни имен одаренных детей вписаны в Золотую книгу «Новые имена. ХХ век — ХХI веку».

Международный конкурс «Моя Италия», круглый стол «Финляндия — Башкортостан: нити дружбы», проведенные в последние годы, способствуют взаимообогащению российской и зарубежных культур, сближению и дружбе народов России, Италии и Финляндии.

В 2012 году Гюльнара Иксанова приняла участие в Международном проекте ЮНЕСКО «Башкортостан — ЮНЕСКО: пятнадцать лет по пути созидания».

За большой вклад в сохранение культурного наследия Башкортостана и России, просветительскую и краеведческую деятельность, выявление и поддержку одаренных детей, Гюльнара Альфредовна Иксанова награждена Почетной грамотой Уфимского городского Совета, Почетной грамотой Российского Фонда культуры, Почетной грамотой Министерства культуры Республики Башкортостан, знаком «Лучшие люди России».