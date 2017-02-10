Союз писателей Башкортостана получит из республиканского бюджета субсидию в 1,6 млн рублей Фото: Олег Яровиков Союз писателей Башкортостана получит из республиканского бюджета субсидию в 1,6 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Союз писателей Башкортостана в 2017 году получит из республиканского бюджета субсидию в 1,6 млн рублей. Распоряжение о победителях конкурса среди общественных объединений на право получения субсидии за счет средств бюджета РБ в 2017 году опубликовано на официальном сайте Министерства культуры.

Согласно документу, в 2017 году Союз композиторов и Союз кинематографистов республики удостоены субсидий по 150 тысяч рублей, Союз художников — в 100 тысяч. Всемирный курултай (конгресс) башкир получит более 3,2 млн рублей, Ассамблея народов Республики Башкортостан — 1,1 млн.