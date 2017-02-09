Жители Башкирии могут проголосовать за лучших чтецов романа «Евгений Онегин»

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В пятницу, 10 февраля, в День памяти А.С. Пушкина, в 13.00 по московскому времени в Государственном музее им. А.С. Пушкина на Пречистенке, 12/2 (г. Москва) состоится презентация уникального культурно-просветительского проекта #ЧитаемОнегина, которую откроют председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова и народный артист РФ, актер театра им. Е. Вахтангова Алексей Гуськов. Около тысячи участников из 23 стран боролись за право читать «Онегина» вместе со знаменитыми людьми России. В итоге 218 человек прочитали великий роман за пять часов.

Прямая онлайн-трансляция народной акции, транслируемая при поддержке центрального ТВ, будет доступна на портале ГодЛитературы.РФ. Вниманию общественности будет также представлена видеокнига #ЧитаемОнегина.

Мультимедийный проект #ЧитаемОнегина является спецпроектом «Российской газеты», интернет-портала «Год Литературы», Государственного музея им. А.С. Пушкина и продолжает традицию общенациональных чтений любимой классики. Инициаторы акции предложили самым разным людям прочитать и записать на видео по несколько пушкинских строф. В видеопроекте приняли участие актеры Алексей Гуськов, Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Андрей Мерзликин, Максим Аверин, Юлия Пересильд, председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, музыканты Дельфин и Диана Арбенина, глава Роспечати Михаил Сеславинский, российские космонавты прямо с борта МКС, журналист и медиаменеджер Тина Канделаки и многие другие. От Башкортостана строфы романа прочитали четырехкратный паралимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Ирек Зарипов и директор Уфимского филиала Московской государственной академии водного транспорта Николай Бричкин.

Лучшие ролики, отобранные организаторами #ЧитаемОнегина, вошли в итоговую видеокнигу, которая будет открыта для просмотра на портале Год литературы 10 февраля. Авторы семи «народных» роликов, набравших наибольшее число голосов зрителей — «лайков», — получат в подарок современные гаджеты от технического партнера проекта – компании Samsung Electronics. Кроме народного голосования, будет еще и экспертное: по одному лауреату среди непрофессиональных чтецов выберут «Российская газета», Государственный музей А.С. Пушкина и компания Samsung Electronics, которая выделила для этого конкурса специальные призы — смартфоны и планшетные компьютеры. Итоги конкурса будут подведены 17 февраля 2017 года на портале Года литературы.

На этом же портале проходит народное голосование за лучших чтецов культурно-просветительского проекта #ЧитаемОнегина. Голосование продлится до 17 февраля этого года. Посмотреть видеоработы участников и оставить свой голос — поставить «лайк» понравившемуся видео, можно здесь.