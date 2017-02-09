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9 февраля Четверг

Уфа   °

Труды башкирских ученых вошли в книгу «Тюркские языки, находящиеся под угрозой исчезновения»

КУЛЬТУРА

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Научные статьи, посвященные башкирскому языку, опубликованы в четвертом томе многотомного труда «Тюркские языки, находящиеся под угрозой исчезновения». Это исследования «Законодательные основы языковой политики в Башкирии» Файрузы Гариповой, «Русские и западные имена в башкирской антропонимии» Резеды Сулеймановой, «Башкирская диаспора в прибалтийских республиках» Ахата Салихова и другие работы.

Презентация многотомника состоялась в Национальной академической библиотеке Астаны. Широкому кругу читателей издание представила Международная Тюркская академия (TWESCO). В торжественном мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, главы международных организаций, дипломаты, известные тюркологи, литературоведы, а также представители общественности Казахстана и зарубежья.

В проекте, осуществленном под научным руководством турецкого профессора Сюера Экера, объединены 132 исследования ученых из 26 стран. В сборник вошли статьи на английском, турецком, русском, казахском, узбекском и других языках. Фундаментальный труд издан накануне 12 февраля, объявленного Международным днем родного языка по решению ЮНЕСКО. Книга увидела свет при поддержке Международного казахско-турецкого университета им. К.А. Ясави.

Сборник является результатом масштабного научно-исследовательского проекта, проведенного Академией в рамках программы ЮНЕСКО с целью исследования тюркских языков, находящихся под угрозой исчезновения, популяризации и охраны культурного наследия. В 2010 году ЮНЕСКО опубликовала атлас «Исчезающие языки мира». В него вошли 2500 языков и диалектов. Кроме того, ЮНЕСКО ведет «Красную книгу языков», в которую входят языки, находящиеся под угрозой исчезновения.

Теги: наука,башкирский язык
 
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