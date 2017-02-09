В Башкирии 11-летний мальчик погиб, играя в снежных тоннелях

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии погиб 11-летний мальчик, выкапывая тоннели в толще снега. Несчастный случай произошел сегодня, 9 февраля, в поселке Тимашево.

Ребенок играл в снегу. Когда он находился в одном из выкопанных снежных тоннелей, на него обрушилась снежная масса. Под обвалом его обнаружили другие дети. Спасатели извлекли школьника из-под снега, но он уже был мертв.

Следственными органами по данному факту организована проверка, проводится осмотр места происшествия. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. После установления всех обстоятельств произошедшего следователь примет соответствующее процессуальное решение, сообщили в Следственном комитете по РБ.