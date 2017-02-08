Башкирия первая в России разработала халяльный маршрут для туристов Фото: Олег Яровиков Башкирия первая в России разработала халяльный маршрут для туристов Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкортостан стал первым регионом России, где разработан халяльный, или «зеленый» маршрут для туристов.

«У нас уже сформирован 12-дневный маршрут. Он хорошо делится на востребованные сегодня туры выходного дня. Отмечу, что маршрут мультикультурный и рассчитан на всех. Однако туристу, исповедующему ислам, будет наиболее комфортно», — сообщил на Региональном туристическом форуме в Уфе зампредседателя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Роман Шайхутдинов.

По его словам, 12-дневный «зеленый» маршрут включает посещение мусульманских и православных святынь в Уфе, Чишминском, Давлекановском, Бурзянском и Учалинском районах.

«Маршрут на 30 процентов посвящен мусульманству, на 30 процентов — православию. Всё остальное — это отдых, природа, релакс», — пояснил Роман Шайхутдинов.

Новый маршрут ориентирован главным образом на туристов из ближневосточных стран. Ожидается, что спрос на него будет достаточно высоким, потому что «такого продукта еще нет на российском рынке».