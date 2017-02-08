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Башкирия первая в России разработала халяльный маршрут для туристов

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Башкирия первая в России разработала халяльный маршрут для туристов Фото: Олег Яровиков

Башкирия первая в России разработала халяльный маршрут для туристов Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкортостан стал первым регионом России, где разработан халяльный, или «зеленый» маршрут для туристов.

«У нас уже сформирован 12-дневный маршрут. Он хорошо делится на востребованные сегодня туры выходного дня. Отмечу, что маршрут мультикультурный и рассчитан на всех. Однако туристу, исповедующему ислам, будет наиболее комфортно», — сообщил на Региональном туристическом форуме в Уфе зампредседателя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Роман Шайхутдинов.

По его словам, 12-дневный «зеленый» маршрут включает посещение мусульманских и православных святынь в Уфе, Чишминском, Давлекановском, Бурзянском и Учалинском районах.

«Маршрут на 30 процентов посвящен мусульманству, на 30 процентов — православию. Всё остальное — это отдых, природа, релакс», — пояснил Роман Шайхутдинов.

Новый маршрут ориентирован главным образом на туристов из ближневосточных стран. Ожидается, что спрос на него будет достаточно высоким, потому что «такого продукта еще нет на российском рынке».

Теги: туризм,халяльный маршрут
 
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