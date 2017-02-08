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В Башкирии 1413 граждан перестали быть нелегальными работниками

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии 1413 граждан перестали быть нелегальными работниками Фото: Олег Яровиков

В Башкирии 1413 граждан перестали быть нелегальными работниками Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В течение 2016 года Гострудинспекция РБ добилась оформления официальных трудовых договоров с 1413 гражданами. По данным руководителя ведомства Татьяны Астрелиной, за пренебрежение законом оштрафованы более 500 недобросовестных работодателей на сумму свыше 7 млн рублей. «Кампанию по легализации труда мы проводим третий год и работаем совместно с Минтруда РБ, федеральными структурами, органами местного самоуправления», — сообщила она. — «Эта работа реальна и подтверждается сверками ПФР, который на сегодня подтвердил достоверность 85 процентов случаев. За период этой кампании с 2014 года по декабрь 2016-го за счет легализации трудовой деятельности в казну поступило налогов и платежей в размере более 1,5 млрд рублей. Это неплохой финансовый эффект», — отметила Татьяна Астрелина.

Теги: работа,легализация,гострудинспекция,итоги
 
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