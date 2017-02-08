Международный аэропорт «Уфа» признан лучшим в России Фото: Олег Яровиков Международный аэропорт «Уфа» признан лучшим в России Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Международный аэропорт «Уфа» второй год подряд признан лучшим в России среди аэропортов с пассажиропотоком до 4 млн человек в год. Итоги голосования экспертов и пассажиров подведены на церемонии награждения национальной премии «Воздушные ворота России».

Торжественная церемония награждения призеров отраслевой премии состоялась 8 февраля в Москве в рамках деловой программы Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2017.

«От лица всех жителей Башкортостана мы хотим поблагодарить руководство отрасли за аэродромный комплекс, реконструкция которого фактически завершилась в 2016 году. Это позволяет обеспечить устойчивое развитие воздушного транспорта как превалирующего для жителей республики как минимум еще 10-15 лет», — отметил на церемонии награждения генеральный директор АО «Международный аэропорт «Уфа» Александр Андреев.

Кроме того, международный аэропорт Уфы вновь получил самую высокую оценку пассажиров, одержав победу по итогам онлайн-голосования в группе аэропортов с пассажиропотоком более 1 млн человек.

«Признание пассажиров — еще одна ценная награда, которой аэропорт особенно дорожит и гордится», — отметил Александр Андреев.

Ежегодная премия «Воздушные ворота России» учреждена оргкомитетом NAIS и Федеральным агентством воздушного транспорта. Результаты формируются коллегиальным решением экспертного совета, а также на основании интернет-голосования пассажиров. Оценка авиаузлов осуществляется по критериям, отражающим работу аэропортовых терминалов и служб, таким как качество обслуживания пассажиров и авиакомпаний, операционные показатели, транспортная (авиационная) безопасность, неавиационные доходы аэропортов, экологическая и социальная ответственность, пояснили в пресс-службе международного аэропорта «Уфа».

В прошлом году международный аэропорт «Уфа» впервые получил всероссийское признание, завоевал главные отраслевые награды. Эксперты национальной премии «Воздушные ворота России» признали уфимский аэропорт лучшим в стране в двух номинациях: по мнению экспертов и по голосованию пассажиров.

На авиационной премии «Крылья России-2015» он был признан лучшим аэропортом года.

По результатам рейтинга отраслевого агентства «АвиаПорт» аэропорт «Уфа» получил четыре «звезды» из пяти возможных за качество инфраструктуры терминалов и пассажирских сервисов.