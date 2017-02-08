В Башкирии молодые ученые получили республиканские гранты Фото: Олег Яровиков





















В Башкирии молодые ученые получили республиканские гранты Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

20 молодых ученых и научных коллективов Башкортостана получили республиканские гранты, сообщили в пресс-службе Правительства РБ. В конкурсе приняли участие 122 работы. Вручая победителям дипломы, заместитель Премьер-министра Правительства республики Салават Сагитов сказал: «Сегодня о Башкортостане говорят как об одном из сильных научных центров страны. Ваш труд поможет республике оставаться на видном месте в научной карте России. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем с вами встречаться на больших международных площадках и решать задачи развития нашей республики».

По словам президента Академии наук РБ Альфиса Гаязова, возможность выполнять исследования на уникальном оборудовании, вести учебный процесс с использованием современных технических и информационных средств позволяет привлечь наиболее талантливых молодых ученых. В этом году впервые основным критерием конкурса стали результаты, которые получены учеными в работе.

В ответном слове молодые ученые поблагодарили экспертов и организаторов конкурса за поддержку инициатив и заверили присутствующих, что в ближайшее время сосредоточат усилия на изучении возможностей практического применения научных достижений.