Башкирия подписала соглашение по развитию внутреннего туризма с компанией «Интурист» Фото: Олег Яровиков Башкирия подписала соглашение по развитию внутреннего туризма с компанией «Интурист» Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе подписано соглашение о сотрудничестве по развитию внутреннего туризма между Башкортостаном и Национальной туристической компанией «Интурист». Подписи под документом поставили председатель Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов и директор по продажам НТК «Интурист» Сергей Толчин.

«Ранее мы уже вступили на путь развития по отправке туристов в Казань. Сейчас начинаем такую же работу и здесь. У нас более 13 тысяч действующих турагентств по всей стране. При наличии такой огромной агентской среды наша основная задача — помочь отправке туристов в Башкортостан, как с внутреннего рынка, так и с международных направлений», — подчеркнул на брифинге Сергей Толчин. — Надеемся, что наша помощь довольно быстро даст необходимый результат. Заинтересованность со стороны вашего региона очень высокая, так что впереди нас ждет очень плотная и эффективная работа».

Как сообщил глава Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму, та планка, которую предъявляет Национальная компания «Интурист» к туроператорам, «заставит нас поднять уровень обслуживания, инфраструктуры, потому что без этого мы просто не попадем в их турпакет». По его словам, в этом году в республике планируется сертифицировать порядка 12-15 брендовых туристических маршрутов, после чего они войдут в линейку предложений большинства операторов.

«Эта та часть работы, которую мы должны сделать здесь на месте», — добавил руководитель ведомства.

Соглашение о сотрудничестве по развитию внутреннего туризма было подписано в ходе открывшегося 8 февраля в башкирской столице Регионального туристического форума, или как его еще называют, роуд-шоу.

«Такого рода форум мы проводим в Уфе впервые. Опыт проведения этого мероприятия в других городах уже доказал свою эффективность. Уверен, что два дня работы форума в Уфе будут эффективными. Это очень интересная рабочая площадка, где одновременно можно продвигать как внутренний, так и выездной туризм. Наша цель, как одного из крупнейших туроператоров — развивать организованный, безопасный, массовый туризм, — подчеркнул Сергей Толчин. — Уфа для нас уже второй город по счету. Начали мы с Екатеринбурга. На очереди — Самара, потом Казань и Санкт-Петербург, то есть всего пять городов. По сути, это целая летающая туристическая выставка. У нас чартерный самолет, который возит участников между городами. В каждом городе проходит такого рода застройка и привлекается довольно большое количество участников».

В числе участников форума — представители гостиниц и офисов по туризму Черноморского побережья России, а также других стран — популярных направлений летнего отдыха россиян. Кроме того, в работе выставки, конференциях, семинарах и мастер-классах участвуют представители туристических агентств Уфы и соседних регионов.

Форум продолжит работу в Уфе до 9 февраля.