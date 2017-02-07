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В Уфе подвели итоги конкурса переводчиков, посвященного 100-летию Мустая Карима

КУЛЬТУРА

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе подвели итоги конкурса переводчиков художественной литературы, посвященного 100-летию Мустая Карима. По итогам второго тура определены 11 победителей. В качестве конкурсной работы для второго тура был выбран ранее не переведенный на русский язык рассказ башкирского писателя и журналиста Фарзаны Акбулатовой «Ягоды созрели».

«Перед конкурсантами стояла довольно сложная задача – художественный перевод при ограниченном времени, — рассказала директор Фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова. – Отрадно видеть, что молодые люди успешно с ней справились».

Альфия Мустаевна надеется, что в будущем юные переводчики уделят внимание также творческому наследию народного поэта Башкортостана.

Список финалистов конкурса опубликован на сайте Фонда имени Мустая Карима.

Теги: литература,Мустай Карим
 
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