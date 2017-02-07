Для Башкирии 2016 год был стабильным - Правительство республики Фото: Олег Яровиков Для Башкирии 2016 год был стабильным - Правительство республики Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Для Башкортостана 2016 год оказался стабильным, однако для дальнейшего обеспечения устойчивого развития необходимы дополнительные меры. Прежде всего в сферах, где наблюдается отрицательная динамика экономических и социально-демографических показателей, а также в части реализации в регионе приоритетных федеральных проектов и республиканских программ по обеспечению социальной стабильности. Об этом сообщили сегодня на заседании Правительственной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности.

В числе обсуждаемых вопросов — перевод многоквартирных домов на поквартирные системы отопления, благоустройство дворов по программе «Формирование комфортной городской среды», участие Башкортостана в программах по обеспечению нуждающихся граждан жильем и устойчивому развитию сельских территорий.

Еще один блок вопросов был связан с комплексным развитием транспортной инфраструктуры уфимской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ключевым пунктом повестки заседания стало подведение итогов реализации в прошлом году Комплексного плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности.

По словам замминистра экономического развития Башкортостана Гульнары Шафиковой, принятие мер антикризисного плана позволило достичь в 2016 году запланированных значений по ряду значимых показателей. Достигнута положительная динамика в промышленном и сельскохозяйственном производствах, обеспечен рост заработной платы.

Кроме того, достигнуто плановое значение по объему ввода жилья, выросла прибыль рентабельных предприятий, перевыполнен план по объему доходов консолидированного (сводного) бюджета республики.

Вместе с тем отмечается снижение на 2,6 процента объема строительных работ. На 3,9 процента снизился оборот розничной торговли. Не удалось выполнить план по темпам роста инвестиций, констатировали в пресс-службе Правительства РБ.

В соответствии с поручением Премьер-министра Правительства Башкортостана Рустэма Марданова по поводу доработки комплексного плана, данным в 2016 году, республиканские министерства и ведомства представили в Минэкономразвития РБ свои предложения по корректировке запланированных мероприятий.

Дополнить комплексный план предлагается 23 пунктами. В настоящее время по предложенным дополнениям уточняются формулировки пунктов плана и ожидаемые результаты. Проект актуализированного документа планируется внести на рассмотрение в Правительство Башкортостана до 1 марта.