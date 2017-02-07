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7 февраля Вторник

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Порядок оплаты услуг на общедомовые нужды изменен - мэрия Уфы

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Порядок оплаты услуг на общедомовые нужды изменен - мэрия Уфы Фото: Олег Яровиков

Порядок оплаты услуг на общедомовые нужды изменен - мэрия Уфы Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе с февраля вступил в силу новый порядок начисления за жилищно-коммунальные услуги. Теперь плата за содержание жилья включает плату за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электроэнергию, тепловую энергию, потребляемые на общедомовые нужды при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Как подчеркнули в пресс-службе городской администрации, по каждому виду ресурса размер платы в платежке будет отражаться отдельной строкой:

— содержание и текущий ремонт общего имущества;

— ХВС на ОДН;

— ХВ на нужды ГВС на ОДН;

— тепловая энергия ГВС на ОДН;

— электроэнергия на ОДН.

Кроме того, изменились нормативы потребления коммунальных услуг на ОДН.

Нормативы платы за электроэнергию и водоснабжение на ОДН применяют с 1 января текущего года, за водоотведение начнут применять с 1 марта.

Вся информация об изменениях размещена на платежных квитанциях за февраль. Кроме того, с ней можно ознакомиться на сайтах Госкомитета РБ по тарифам, ЕРКЦ Уфы, управляющей организации.

Теги: ЖКХ,ОДН
 
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