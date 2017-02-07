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Рекламных щитов в Уфе не будет - мэрия

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Рекламных щитов в Уфе не будет - мэрия Фото: allaboutadvertising.ru

Рекламных щитов в Уфе не будет - мэрия Фото: allaboutadvertising.ru

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы в ближайшей перспективе намерена полностью избавиться от рекламных щитов. К настоящему времени в столице республики демонтировано порядка тысячи рекламных конструкций. В этом году планируется демонтаж еще 300.

Как подчеркнули на оперативном совещании в мэрии, обилие рекламы, устаревшие конструкции, некачественные материалы, размещение вывесок без учета архитектурных, исторических, стилистических особенностей зданий отрицательно сказывается на облике города.

Поэтому рекламных щитов в Уфе не будет, заявили в городской администрации. Необходимо переходить на «новые, современные виды рекламы», включая электронный формат.

С городских улиц уже исчезли рекламные перетяжки, загромождавшие пространство над проезжей частью, и конструкции на разделительных полосах. Кроме того, город полностью избавился от рекламных пешеходных ограждений, незаконно установленные конструкции демонтированы.

Как сообщало агентство «Башинформ», на трассе Уфа — Аэропорт останутся только современные рекламные конструкции, совмещенные с остановочными павильонами, видеоэкраны и крупноформатные конструкции возле торговых центров. Все щиты размером 3 на 6 метров исключены из схемы размещения рекламных конструкций и будут демонтированы в течение 2017 года.

В последующие годы допускаться к размещению на территории города будут в основном видеоэкраны и рекламные конструкции, совмещенные с объектами благоустройства.

Теги: рекламные конструкции
 
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