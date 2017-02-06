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Квартет уфимских хоккеисток - чемпионы Всемирной зимней Универсиады-2017

СПОРТ

Квартет уфимских хоккеисток - чемпионы Всемирной зимней Универсиады-2017 Фото: www.fhr.ru

Квартет уфимских хоккеисток - чемпионы Всемирной зимней Универсиады-2017 Фото: www.fhr.ru

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Алматы состоялся финальный поединок женского хоккейного турнира на Всемирной зимней Универсиаде-2017. Россия встречалась с Канадой.

Россиянки и тут одержали победу с крупным счетом — 4:1. Дублем в составе сборной России отметилась Ольга Сосина из уфимской «Агидели».

Также чемпионками в составе россиянок стали одноклубницы Сосиной — Элина Митрофанова, Анна Шибанова и Инна Дюбанок.

Теги: хоккей,Всемирная зимняя Универсиада-2017
 
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