Башкирия вошла в число шести территориально-отраслевых кластеров, способных обеспечить экономический подъем страны Фото: Олег Яровиков Башкирия вошла в число шести территориально-отраслевых кластеров, способных обеспечить экономический подъем страны Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Столыпинский клуб бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который в ближайшее время представит свою «Стратегию роста» президенту, предлагает сделать ставку на конкретные кластеры в определенных регионах. Планируется создать шесть новых территориально-отраслевых кластеров, развитие которых обеспечит экономический толчок, сообщают «Известия».

Эксперты продолжают обсуждать подходы к изменению характера экономики России. Предложения по ускорению темпов роста ВВП выше среднемирового значения (3 процента) сейчас собирает Минэкономразвития. Задачу расти лучше мировой экономики перед правительством в конце прошлого года поставил президент Владимир Путин. Пока больше всего голосов набирает смена сырьевого характера экономики на модель инвестиционного роста.

Одним из способов добиться требуемых темпов является привлечение инвесторов в регионы. Шесть предлагаемых Столыпинским клубом кластеров — это переработка природного газа в минеральные удобрения в районах портов Балтики, Черного моря и Дальнего Востока, кластер медицинского оборудования в Санкт-Петербурге, фармацевтический — в Калуге, по глубокой переработке леса — в Забайкальском крае и Иркутской области, по станкостроению и приборостроению — в Новосибирске и Башкортостане, по производству мяса — в Калмыкии.

Ядром кластеров должны стать предприятия крупнейших государственных компаний, естественных и сырьевых монополий, вокруг которых возможно создание цепочки смежных производственных малых и средних предприятий.

Территориальным блоком «Стратегии роста» предлагается сменить парадигму региональной политики. По убеждению экспертов клуба, сейчас все блага сосредоточены в нескольких крупнейших городах, откуда они распределяются в моногорода и депрессивные регионы. Если сместить акцент на «середнячков», то за их счет можно добиться прорыва.

По мнению экспертов, города-миллионники исчерпали ресурс роста, а в моногородах его перспективы сомнительны. Поэтому нужно сместить фокус внимания на более скромные областные и районные центры. Согласно «Стратегии роста», необходимо развивать сельскохозяйственную кооперацию, строить в основных городских центрах кооперативные центры хранения и оптово-розничной реализации продукции АПК, использовать промышленные парки для производства «простых вещей» около крупных городов.

Эксперты Столыпинского клуба также считают необходимым сместить акценты в налоговой политике. По их замыслу, доля сборов, остающихся в региональных и муниципальных бюджетах, должна быть увеличена для мотивации территорий к улучшению делового климата и привлечению инвестиций. Они также предлагают найти способ мотивировать губернаторов создавать условия для развития продвинутых производств.