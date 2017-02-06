Житель Башкирии открыл на селе бизнес российского масштаба Фото: Станислав Шахов Житель Башкирии открыл на селе бизнес российского масштаба Фото: Станислав Шахов

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

Житель Башкортостана Азат Вильданов открыл на селе бизнес российского масштаба, сообщает РБК-Уфа. Ему 35 лет, и он генеральный директор «селообразующего» предприятия в поселке Серменево Белорецкого района. Всего за три года ему с нуля удалось создать на базе заброшенных помещений колхоза прибыльное предприятие, которое производит и продает современные спортивные тренажеры по всей территории России — «Уральский завод спортивного инвентаря».

«Я много лет работал в челябинской группе компаний «Титан», начинал с конструктора, был директором одного из предприятий. Однажды я понял, что достиг потолка, дальше расти некуда, работа мне стала неинтересна. А тут знакомые, уже состоявшиеся предприниматели, предложили открыть свое предприятие. Площадка уже была, но у них были опасения, стоит ли располагать такое предприятие в сельской местности. Я всю жизнь проработал на заводах, в деревне, не испугался», — рассказал предприниматель.

Партнеры Азата — братья Антон и Максим Копытовы в Белорецке владеют заводом весового оборудования и компанией микрозаймов. Они вошли в состав учредителей завода спортивного инвентаря (им принадлежит по 35 процентов предприятия, оставшаяся треть принадлежит Вильданову) и выделили в общей сложности около трех миллионов рублей на первоначальное благоустройство, приобретение необходимого оборудования. Еще 300 тысяч было получено от республики в виде поддержки начинающим предпринимателям.