В Башкирии увеличилось производство мяса и яиц Фото: Олег Яровиков В Башкирии увеличилось производство мяса и яиц Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях хозяйств достигло в прошлом году 397,4 тысячи тонн (+0,9 процента к уровню 2015 года).

Если сельхозорганизации по итогам года продемонстрировали максимальный рост — на 24,9 процента, то хозяйства населения — заметное снижение объемов производства — на 13,4 процента. Такие данные приводит Башкортостанстат.

Производство яиц в регионе превысило к концу прошлого года 1,123 млрд штук. Это на 19,7 процента больше, чем в 2015 году.

При этом больше всего яиц произвели в сельхозорганизациях: на треть больше, чем в позапрошлом году, или более 851 млн штук. В хозяйствах населения, а также в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у ИП допущено снижение объемов производства на 4 и 3,7 процента, соответственно.

Как сообщало агентство «Башинформ», республика сохраняет лидерство по приросту производства яиц в России. По данным Минсельхоза РФ, основной прирост объема производства яиц в прошлом году получен в Башкортостане, а также в Ростовской, Воронежской, Ярославской и Белгородской областях.

Производство молока в республике снизилось в 2016 году на 4,5 процента и составило 1730,8 тысячи тонн.

При этом, если в сельхозорганизациях, а также в К(Ф)Х и у ИП отмечался незначительный рост — на 2,4 и 6,3 процента, соответственно, то в хозяйствах населения наблюдался спад — на 9,2 процента к январю-декабрю 2015 года.