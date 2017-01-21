В Уфе представители башкирского рода Табын соберутся на съезд

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению четвертого съезда башкирского рода Табын, который предполагается провести 25 февраля текущего года. Мероприятие пройдет в Уфе в рамках празднования 100-летия Республики Башкортостан.

В повестку дня съезда планируется включить вопросы, касающиеся возрождения движения табынских башкир. В настоящее время идет подготовка к проведению йыйынов на местах, избрание делегатов на предстоящий форум. Предполагается участие в работе съезда представителей из десяти районов и шести соседних с Башкортостаном областей и республик.

Будет организовано представление шежере отдельных родов и семей, выставка книг, предметов народного промысла, ручных изделий. Также к съезду будут изданы газета и сборник «Сто знаменитых людей Табынского рода».

В этот же день будут награждены знаменитые представители этого рода, внесшие значительный вклад в становление и развитие общественного движения табынцев.

Форум предполагается завершить большим концертом самодеятельности, сообщили организаторы.