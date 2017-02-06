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В Правительстве Башкирии озвучили итоги реализации РАИП

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В Правительстве Башкирии озвучили итоги реализации РАИП Фото: Андрей Старостин

В Правительстве Башкирии озвучили итоги реализации РАИП Фото: Андрей Старостин

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Правительстве Башкортостана озвучили итоги реализации Республиканской адресной инвестиционной программы за 2016 год. Также министр экономического развития республики Сергей Новиков представил задачи на текущий год. По данным ведомства, в минувшем году в рамках РАИП выполнено работ на 11,7 млрд рублей (на 17 процентов больше уровня 2015-го). Завершено строительство по 99 объектам: семь образовательных учреждений, два объекта культуры, четыре объекта здравоохранения, пожарное депо, два административных здания, 63 объекта коммунальной инфраструктуры, приобретено 100 автобусов на газомоторном топливе.

В целях совершенствования процедур были проведены организационно-методические мероприятия, касающиеся регламентирующих документов, запрещающих несанкционированное изменение проектной документации. На уровне Госстроя республики принято решение по определению сметной стоимости и проведению торгов только при наличии проекта на стадии рабочей документации. Внесен ряд поправок в заявочную форму на средства РАИП.

В 2017 году работа в данном направлении продолжится. Запланированы мероприятия на повышение качества направляемых заявок на финансирование объектов с учетом полученной экономии по отдельным контрактам. Случаи удорожания стоимости объектов в ходе строительства следует исключать путем повышения качества изыскательских работ и проектирования, а также недопущения положительного заключения госэкспертизы без наличия рабочей документации. Еще одной приоритетной задачей является перестройка работы по формированию плана освоения РАИП и мониторинга за ходом ее реализации.

Теги: РАИП,соцобъекты,строительство
 
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