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Служба занятости Уфы трудоустроила за январь 700 безработных

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Служба занятости Уфы трудоустроила за январь 700 безработных Фото: Олег Яровиков

Служба занятости Уфы трудоустроила за январь 700 безработных Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С начала года с помощью уфимской службы занятости нашли работу около 700 человек. Уровень трудоустроенных к числу поставленных на учет в качестве безработных составил 62,8 процента.

В целом за 2016 год столичной службой занятости трудоустроено свыше 18,4 тысячи человек, или 81,64 процента от общего количества поставленных на учет с начала года. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Центре занятости населения Уфы.

В настоящее время в столице республики насчитывается шесть тысяч официально зарегистрированных безработных и около 10,4 тысячи вакантных мест.

Коэффициент напряженности, или отношение общего количества граждан, состоящих на учете в службе занятости, к числу заявленных вакансий, равен 0,63. Уровень безработицы составляет 1,01 процента. По последним данным, численность экономически активного населения Уфы составляет почти 593 тысячи человек.

Теги: занятость населения,рынок труда
 
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