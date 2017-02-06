В Уфе солисты ГДК приглашают на бесплатный концерт «НасТРОЕние»

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе 8 февраля пройдет премьерный концерт солистов Городского Дворца культуры «НасТРОЕние». В этот вечер новые композиции и полюбившиеся хиты прозвучат в исполнении Радмира Хасанова, Елисея Лаптева и Алмаза Аюпова.

В концерте примут участие творческий коллектив «Забава», народно-хореографическая студия «Дустар», народный ансамбль эстрадного бального танца «Фаворит», образцовый театр эстрадного танца «Звездный час» и группа барабанщиц «Держава», уточнили в управлении по культуре и искусству администрации Уфы.

Начало в 19 часов. Дополнительная информация по телефону: (347) 282-99-97. Организаторы мероприятия — Общественный фонд развития города и ГДК.