В Башкирии за незаконную добычу полезных ископаемых нарушители оштрафованы более чем на 11 млн рублей

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В прошлом году Минэкологии Башкортостана зарегистрировало свыше 200 случаев незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. Больше всего «черных копателей» оказалось в Белорецком, Учалинском и Мечетлинском районах. Общая сумма наложенных штрафов составила более 11 млн рублей. 23 материала направлены в правоохранительные органы, по трем случаям возбуждены уголовные дела.

«Административные штрафы за незаконную добычу ОПИ на юридических лиц варьируются от 800 тысяч до миллиона рублей, — отметил заместитель министра природопользования и экологии РБ Филюс Яхин. — Самое главное в этом деле — застать и зафиксировать нарушителя на месте совершения правонарушения, собрать необходимую доказательную базу».

Подспорьем для инспекторов являются беспилотные летательные аппараты, активно применяемые в последние годы, сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.