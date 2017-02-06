В Башкирии обсудили продвижение меда на экспорт Фото: Depositphotos.com В Башкирии обсудили продвижение меда на экспорт Фото: Depositphotos.com

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В ТПП республики обсудили проблемы продвижения башкирского меда на экспорт. В круглом столе приняли участие представители Минсельхоза, Россельхознадзора, Правительства, научные организации, общественные объединения пчеловодов, производители и переработчики меда, эксперты.

В 2012 году в республике была разработана Концепция развития пчеловодства до 2020 года, которая предусматривает доведение численности пчелиных семей до 480 тысяч и производства товарного меда до 8,5 тысячи тонн (в 1,6 раза больше к уровню 2011 года). Однако в последние несколько лет сложные климатические условия не позволяют придерживаться заданных темпов роста. Также развитие отрасли тормозит отсутствие поддержки отрасли на государственном уровне — соответственно, нет и финансовой поддержки.

Участники совещания приняли решение создать группу по подготовке Республиканской программы развития пчеловодства и поддержки переработчиков продукции пчеловодства. Также собравшиеся договорились в ближайшее время направить в ТПП РБ предложения по внесению изменений в Закон «О пчеловодстве РБ» для подготовки обращения к депутатам Госсобрания — Курултая республики. Участники круглого стола приняли решение о создании лабораторного центра по исследованию и сертификации меда, который будет работать на базе Управления Россельхознадзора по РБ.

Сегодня в республике в хозяйствах всех форм собственности насчитывается 357 тысяч пчелиных семей, основная их доля приходится на частный сектор – 301 тысяча (84 процента), крестьянско-фермерские хозяйства — 42 тысячи (12), в сельхозпредприятиях насчитывается 14 тысяч пчелосемей (4). Всего в минувшем году в регионе произведено 11 тысяч тонн валового меда, в том числе 5,4 тысячи тонн товарного меда.