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ВК «Урал» в гостях обыграл «Динамо-ЛО»

СПОРТ

ВК «Урал» в гостях обыграл «Динамо-ЛО» Фото: ВК «Урал»

ВК «Урал» в гостях обыграл «Динамо-ЛО» Фото: ВК «Урал»

УФА, 5 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимский «Урал» выиграл в гостевом матче чемпионата мужской волейбольной Суперлиги России. На поле «Динамо» из Ленинградской области уфимцы были сильнее со счетом 3:1 (25:23, 25:17, 18:25, 25:19).

Уфимцы занимают шестое место, набрав 33 очка.

Следующий матч уфимская команда проведет 11 февраля дома против «Кузбасса» из Кемерово

Теги: волейбол,мужская Суперлига РФ
 
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