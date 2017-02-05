ВК «Урал» в гостях обыграл «Динамо-ЛО» Фото: ВК «Урал»
ВК «Урал» в гостях обыграл «Динамо-ЛО»
ВК «Урал» в гостях обыграл «Динамо-ЛО» Фото: ВК «Урал»
УФА, 5 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Уфимский «Урал» выиграл в гостевом матче чемпионата мужской волейбольной Суперлиги России. На поле «Динамо» из Ленинградской области уфимцы были сильнее со счетом 3:1 (25:23, 25:17, 18:25, 25:19).
Уфимцы занимают шестое место, набрав 33 очка.
Следующий матч уфимская команда проведет 11 февраля дома против «Кузбасса» из Кемерово