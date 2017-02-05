Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.31

EUR 63.81

6 февраля Понедельник

Уфа   °

Уфимец Семен Елистратов - победитель в эстафете на Кубке мира по шорт-треку

СПОРТ

Уфимец Семен Елистратов - победитель в эстафете на Кубке мира по шорт-треку Фото: www.rsport.ru

Уфимец Семен Елистратов - победитель в эстафете на Кубке мира по шорт-треку Фото: www.rsport.ru

УФА, 5 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Дрездене (Германия) завершился пятый этап Кубка мира по шорт-треку. Мужская сборная России, в которую вошли уфимец Семён Елистратов и его товарищи по команде Владимир Григорьев, Виктор Ан и Александр Шульгинов, выиграла эстафету на 5000 метров.

Наши спортсмены опередили голландцев, южнокорейцев и венгров.

Теги: шорт-трек,Кубок мира
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть