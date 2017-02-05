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Уфимские рапиристки - призеры этапа Кубка мира

СПОРТ

УФА, 5 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В итальянской Падуе состоялся этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин.

В командном турнире уфимки Аделина Загидуллина и Анастасия Иванова вместе с россиянками Инной Дериглазовой и Мартой Мартьяновой завоевали бронзовые медали.

Российская команда на пути к успеху победила соперниц из Тайваня (42:36) и Польши (45:35), в полуфинале уступила француженкам (33:45), а в матче за «бронзу» была сильнее американок (45:35).

Теги: фехтование,рапира,Кубок мира
 
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