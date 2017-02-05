Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.31

EUR 63.81

5 февраля Воскресенье

Уфа   °

В Уфе пройдет конкурс ледяных сказочных скульптур

ОБЩЕСТВО

В Уфе пройдет конкурс ледяных сказочных скульптур Фото: Екатерина Чакина

В Уфе пройдет конкурс ледяных сказочных скульптур Фото: Екатерина Чакина

УФА, 5 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

С 9 по 15 января в Уфе пройдет конкурс ледяных скульптур «Сказочная аллея», сообщает в воскресенье, 5 февраля, «Комсомольская правда-Уфа».

Принять участие в конкурсе могут не только профессиональные мастера, но и любители. Тематика конкурса, который ждет парк имени Ивана Якутова — герои любимых сказок — русских, башкирских и популярных мультфильмов.

Теги: конкурсы
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть