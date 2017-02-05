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Уфа   °

Уфимец Тимур Захаров был близок к медали Всемирной зимней Универсиады-2017

СПОРТ

УФА, 5 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Алматы (Казахстан) на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде проходит седьмой день. В турнире по шорт-треку завершились соревнования на дистанции 1500 метров.

Лучший из россиян Тимур Захаров, представляющий Башкортостан, занял пятое место.

Первое и второе места заняли южнокорейцы Чжи Вон Пак и Ха Кьюн Сон. Третьим стал казахстанский спортсмен.

На аналогичной дистанции у женщин башкирская спортсменка Анастасия Мигунова была 11-й.

И тут призы забрали южнокорейки и японка.

Теги: Всемирная зимняя Универсиада-2017
 
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