Его называли башкирским Белинским (К 85-летию со дня рождения видного теоретика башкирской литературы Кима Ахмедьянова)

УФА, 5 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполнилось бы 85 лет выдающемуся башкирскому ученому-литературоведу, писателю и педагогу Киму Абузаровичу Ахмедьянову.

Ким Ахмедьянов родился 5 февраля 1932 года в деревне Альмухаметово Абзелиловского района Башкирской АССР. Он является одним из представителей башкирского рода, давшего республике немало замечательных ученых, писателей, педагогов, специалистов различных отраслей народного хозяйства.

После окончания семилетней школы в родной деревне Ким Ахмедьянов продолжил учебу в Темясовском педагогическом училище. Затем как отличник учебы он был направлен в Башкирский государственный педагогический институт им. К.А.Тимирязева, который закончил с отличием и был оставлен преподавателем на кафедре башкирского языка и литературы. Проработав два года, набравшись научно-педагогического опыта, в 1957 году поступил в аспирантуру Института истории, языка и литературы Башкирского филиала Академии наук СССР (ныне ИИЯЛ УНЦ РАН).

Для своего первого научного труда Ким Ахмедьянов избрал проблему по тем временам новую и даже неожиданную для башкирского литературоведения: вопросы композиции башкирских поэм. Его научным руководителем стал крупный ученый-литературовед Ахнаф Ибрагимович Харисов. Всесторонне исследовав своеобразие жанров поэмы, Ким Ахмедьянов написал содержательную, новаторскую теоретическую работу о композиции башкирских поэм и блестяще защитил ее как кандидатскую диссертацию. Основные положения своей диссертации он опубликовал в 1962 году отдельной книгой под названием «Вопросы композиции башкирских поэм». В ней впервые в башкирском литературоведении молодой ученый доказал, что художественная ценность поэм определяется прежде всего «плотностью повествования».

Ким Ахмедьянов чутко улавливал пульс времени, осознавал острую нужду школ и вузов республики в литературоведческом словаре на башкирском языке. Он подготовил и в 1965 году издал словарь «Литературоведческих терминов», в том же году был принят в члены Союза писателей СССР. В выборе и разъяснении терминов Ким Абузарович не стал повторять словари такого типа, которые изданы на русском и других языках. Каждому объекту, каждому понятию он дал свою оригинальную интерпретацию, вскрыл новые, свойственные только башкирской литературе факты и явления, подобрал для них удачные, соответствующие достижениям литературной науке, названия.

Больше двадцати лет жизни Кима Ахмедьянова прошло в стенах Института истории, языка и литературы, где он создал свои основные труды по сложным проблемам литературы ‑ теории литературы и мастерству писателя.

Крупным вкладом в филологическую науку явился труд Кима Ахмедьянова «Теория литературы», изданный в 1971 году и сразу же получивший высокую оценку литературной общественности. За эту книгу в 1972 году Ким Абузарович первым из литературоведов и критиков Башкортостана удостоился Республиканской премии имени Салавата Юлаева. «Теория литературы» стала настольной книгой для преподавателей башкирской литературы школ и вузов нашей республики, а также для учащихся старших классов. Этот фундаментальный труд переиздавался в 1985 и 2004 годах.

Как историк литературы Ким Ахмедьянов занимался главным образом анализом развития поэзии. Он написал разделы, посвященные различным этапам роста поэзии, которые были включены в книгу «История башкирской советской литературы», подготовленную в Институте истории, языка и литературы и изданную в Уфе на башкирском, а затем ‑ в Московском издательстве «Наука» на русском языках.

Особенно ученого привлекало творчество башкирских поэтов. Так, в центре внимания вошедших в книгу «Путешествие в страну поэзии» (1967) статей о творчестве Мустая Карима, Рашита Нигмати, Шайхзады Бабича, а также книг «Н.Наджми — мастер стиха» (1974), «Г.Салям. Жизнь и творчество» (1980), стоят вопросы поэтического мастерства. Ким Ахмедьянов много работал над раскрытием секретов, позволяющих поэтам «трогать» души читателей.

В 1971 году увидела свет объемистая «Антология башкирской поэзии», подготовленная к изданию Кимом Ахмедьяновым, а в 1980 году он выпустил двухтомную антологию «Поэты Башкирии» на русском языке. Это прекрасное издание и ныне является добротным подспорьем для всех, кто изучает литературу Башкортостана.

Развивая мысль о мастерстве поэта, о своеобразии поэтической речи, об ее отличии от зарифмованных прозаических рассуждений, ученый создает в 1979 году научный трактат, исследующий теоретические основы поэтической образности ‑ «Поэтическая образность. Теоретические основы. I часть». Вторая его часть увидела свет в 1994 году. В 1980 году он написал книгу об одном из любимых им поэтов, творчеству которого уделил в свое время значительное внимание в кандидатской диссертации. Эта работа называется «Г.Салям. Жизнь и творчество». В том же году также увидел свет подготовленный Кимом Ахмедьяновым однотомник «Г.Салям. Избранное».

В результате многолетнего и плодотворного сотворчества с Муратом Галимовичем Рахимкуловым Кимом Абузаровичем написаны статьи о народных поэтах Мажите Гафури, Рашите Нигмати, Мустае Кариме, которые были выпущены под рубрикой «В помощь лектору». К 60-летию Мустая Карима была напечатана обширная статья «Из племени «Урала-Батыра»» в Саратовском журнале «Волга» (1979), а также статья «Поэзия Мустая Карима», которая вышла в журнале «Вопросы литературы народов СССР» (1976).

Вклад Кима Ахмедьянова в литературоведческую науку Башкортостана трудно переоценить. Написанные им в последние годы работы «Вопросы нравственности в башкирской литературе», «Научно-техническая революция и поэтическое мышление» также решают актуальнейшие проблемы сегодняшней башкирской поэзии с высоты последних достижений литературно-теоретической мысли.

С накоплением творческого опыта Ким Ахмедьянов постепенно становится старшим советчиком, наставником молодежи в литературной науке и критике. Его деятельность получила заслуженное общественное признание. Ким Абузарович избирался членом Правления Союза писателей Башкирии, редколлегий журналов «Агидель» и «Учитель Башкирии», входил в состав терминологической комиссии при Президиуме Верховного Совета Башкирской АССР. Ученый избирался депутатом Кировского райсовета города Уфы.

Несмотря на все заслуги и регалии, он оставался скромным, интеллигентным человеком. Был особенно внимателен к молодым и начинающим авторам, часто анализировал их произведения. Желание непосредственно учить и воспитывать молодое поколение в 1978 году привело его в Башкирский государственный университет, где он, будучи доцентом, читал теоретический курс теории литературы. Здесь им был проявлен и незаурядный педагогический талант.

Ким Ахмедьянов жил большими творческими устремлениями, обширными планами. Он упорно работал над докторской диссертацией, посвященной проблемам образности в устной и письменной поэзии. За этими трудами даже не обратил должного внимания на подкравшуюся тяжелую болезнь. 9 ноября 1980 года скоропостижная смерть оборвала его яркую жизнь, наполненную большими творческими интересами. Покоится Ким Ахмедьянов на кладбище родной деревни.

Как и многие великие критики, Ким Абузарович ушел из жизни рано, не дожив и до пятидесяти. Белинский, Добролюбов и Писарев не дожили и до сорока... Такова, видимо, нелегкая участь настоящих талантов. Но бессмертные творения больших ученых и художников слова вечно сияют на небосклоне как крупные и яркие звезды, и их свет доходит до нас «через головы поэтов и правительств».

К 50-летию со дня рождения Кима Ахмедьянова, уже после кончины ученого, была издана его книга «Прекрасное и героическое в поэзии» на башкирском языке. В 2012 году в издательстве «Китап» вышел в свет сборник его литературоведческих статей. Не затмили годы и тот большой вклад, который внес Ким Абузарович Ахмедьянов в башкирскую литературоведческую науку. Он по-прежнему остается в ее авангарде как верный рыцарь поэзии, продолжает служить своим творчеством ‑ удивительно оригинальным и всегда современным, глубоким, проникнутым гражданским пафосом.

Абзелиловцы чтят память своего выдающегося земляка. В 1992 году в районном масштабе учреждена премия имени К.Ахмедьянова, которая ежегодно 5 февраля вручается выходцам из Абзелиловского района за лучшие произведения в области литературы, искусства и журналистики.

В школе родной деревни Альмухаметово открыт музей, посвященный жизни и творчеству Рамазана Уметбаева, Кима Ахмедьянова и Рамиля Давлеткулова. В нем широко представлены фотографии и документы, связанные с жизнью Кима Абузаровича. Именем Кима Ахмедьянова названа центральная улица в родном селе и поселке Целинный Абзелиловского района. Одна из улиц районного центра Аскарово также названа в память о видном ученом.

Биография Кима Ахмедьянова включена в Краткую энциклопедию «Башкортостан», 1-й том Башкирской энциклопедии, справочники «Писатели Советской Башкирии» и «Писатели земли башкирской», Википедию, Краткую литературную энциклопедию, сайты «Литературная карта Республики Башкортостан» и УНЦ РАН, официальный сайт Абзелиловского района и др.