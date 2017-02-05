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5 февраля Воскресенье

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Уфимки из «Агидели» помогли сборной России выйти в финал Всемирной зимней Универсиады-2017

СПОРТ

Уфимки из «Агидели» помогли сборной России выйти в финал Всемирной зимней Универсиады-2017 Фото: www.fhr.ru

Уфимки из «Агидели» помогли сборной России выйти в финал Всемирной зимней Универсиады-2017 Фото: www.fhr.ru

УФА, 5 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

На Всемирной зимней Универсиаде-2017 в Алматы состоялись полуфиналы на женском хоккейном турнире. В первом Канада разгромила сборную США со счетом 8:1.

Во втором матче сборная России встречалась с командой Китая. Тут также зафиксирован крупный счет, россиянки победили со счетом 10:1.

В одной из атак отличились представительницы уфимской «Агидели»: с передачи Анна Шибановой результативным броском отметилась Ольга Сосина.

Финал Россия — Канада состоится 6 февраля.

Теги: хоккей,Всемирная женская Универсиада-2017
 
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