В юношескую сборную России по хоккею вызваны два «юлаевца»

УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

На базе УТЦ «Новогорск» проходит сбор хоккейной команды Россия U-16, которая отправится в Великий Новгород для участия в Турнире четырех наций. В расширенный состав команды вошли два воспитанника уфимского «Салавата Юлаева» — защитник Семен Чистяков и нападающий Владимир Баканин.

Сборная России в рамках Турнира четырех наций проведет три матча. Первую игру команда сыграет 9 февраля против сборной Финляндии.