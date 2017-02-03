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3 февраля Пятница

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«Салават Юлаев» проиграл в 20-й раз в текущем сезоне КХЛ

СПОРТ

«Салават Юлаев» проиграл в 20-й раз в текущем сезоне КХЛ Фото: Дмитрий Слезин

«Салават Юлаев» проиграл в 20-й раз в текущем сезоне КХЛ Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл в 20-й раз в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Уфимцы принимали на своем поле ЦСКА. Уже к пятой минуте хозяева проигрывали 0:2. Но вскоре надежду подарила шайба Дмитрия Макарова — 1:2.

Однако еще до конца периода армейцы довели счет до 1:3, а в начале второй двадцатиминутки увеличили отрыв — 1:4.

В третьем периоде черту под очередным поражением подвел Иван Телегин — 5:1.

Сейчас в чемпионате последний перерыв, 14 февраля «Салават Юлаев» примет дома казанский «Ак Барс».

Теги: хоккей,КХЛ
 
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