Жители отдаленных населенных пунктов Башкортостана смогут оплачивать коммунальные услуги на дому Фото: Олег Яровиков Жители отдаленных населенных пунктов Башкортостана смогут оплачивать коммунальные услуги на дому Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

Жители отдалённых и труднодоступных населённых пунктов смогут оплачивать коммунальные услуги прямо на дому через мобильные почтово-кассовые терминалы. Об этом сообщил директор Управления Федеральной почтовой связи РБ – филиала ФГУП «Почта России» Ирек Галимов на совещании по вопросам функционирования пунктов коллективного доступа, которое провёл Глава республики Рустэм Хамитов.

В целях большего охвата населения услугами почтовой связи УФПС РБ закуплены мобильные почтово-кассовые терминалы, позволяющие жителям труднодоступных населённых пунктов оплатить коммунальные и другие услуги напрямую через почтальона.

– Потратили около 12 млн рублей. То есть почтальон может прийти домой к жителю и предложить оплатить все услуги: коммуналку, налоги и прочее. Жителям никуда ездить не нужно. Это даже удобнее. Могут пригласить почтальона и прямо дома оплатить. Почтовый терминал выдает чек, – рассказал Ирек Галимов. – Всего закупили 467 терминалов для всей республики. В перспективе у каждого почтальона будет этот почтово-кассовый терминал.