Рустэм Хамитов провел совещание по вопросам функционирования пунктов коллективного доступа Фото: Олег Яровиков





Рустэм Хамитов провел совещание по вопросам функционирования пунктов коллективного доступа Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

3 февраля в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам функционирования пунктов коллективного доступа в регионе. В нём приняли участие члены Правительства РБ, руководители муниципалитетов и компаний, предоставляющих услуги связи.

– У нас есть достаточно много обращений из наших муниципалитетов, сельских поселений. В частности, есть письмо по Стерлитамакскому району из деревни Чуртан, 300 подписавшихся. Там закрывается пункт коллективного доступа, и это вызывает недовольство у людей, – сказал Рустэм Хамитов.

Заместитель Премьер-министра Правительства РБ Фархад Самедов сообщил, что в рамках федерального проекта по оказанию универсальных услуг связи и предоставлению доступа к Интернету в России была создана сеть пунктов коллективного доступа (ПКД), включающая в себя около 21 тысячи ПКД. В Башкортостане было открыто 925 таких пунктов, из которых только 49 были расположены вне стационарных почтовых отделений. Управлением Федеральной почтовой связи РБ – филиалом ФГУП «Почта России» в ПКД было организовано предоставление почтовых услуг, приём коммунальных и других платежей. Эти финансовые услуги востребованы населением, особенно в малочисленных и труднодоступных населённых пунктах.

В конце 2016 года работа пунктов коллективного доступа по всей стране была приостановлена, а финансирование их деятельности прекращено. В числе причин руководство Министерства связи и массовых коммуникаций России назвало убыточность ПКД и бурное развитие мобильных технологий связи. В этой ситуации Правительством Башкортостана совместно с УФПС РБ и ПАО «Башинформсвязь» разработан план совместных действий по устранению последствий закрытия ПКД. В частности, в деревне Чуртан пункт коллективного доступа продолжит работу, несмотря на убыточность. В дальнейшем планируется вывести его на самоокупаемость для создания позитивного прецедента.

Директор Управления Федеральной почтовой связи РБ – филиала ФГУП «Почта России» Ирек Галимов рассказал, что в республике работает 1278 почтовых отделений. Это самая большая региональная сеть в стране. При этом за последние годы ни одно отделение не было закрыто.

По словам Ирека Галимова, УФПС РБ принято решение организовать на месте ПКД в деревне Чуртан пункт почтовой связи, который работает с января 2017 года. Аналогичная работа продолжается по Фёдоровскому району, где жители некоторых населённых пунктов также высказали недовольство закрытием пунктов коллективного доступа.

– Напомню, что наша с Вами деятельность направлена на то, чтобы людям было лучше. Но зачастую принимаются какие-то несбалансированные решения, и в конечном итоге люди страдают, – сказал Рустэм Хамитов. – Это касается не только почты. Поэтому здесь мы должны действовать в правильном направлении.

Генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» Марат Долгоаршинных сообщил, что согласно требованиям федерального законодательства компания предоставляет услуги телефонной связи и скоростного доступа в Интернет.

На сегодняшний день республика – один из лидеров в России по количеству установленных таксофонов. В Башкортостане действуют 4 562 таксофона в 3 687 населённых пунктах. Воспользоваться ими можно с помощью карт, которые продаются во всех отделениях «Башинформсвязи» и Почты России. Вызов экстренных служб осуществляется бесплатно.

Обеспечение скоростного доступа в Интернет для жителей труднодоступных населённых пунктов осуществляется в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства. В неё вошли 929 населённых пунктов республики численностью от 250 до 500 человек. В 2016 году было установлено 289 точек скоростного доступа в Интернет, в этом году планируется установить ещё 268. Таким образом, до конца года доступ к Интернету получат более половины населённых пунктов, включенных в программу.

Что касается сёл и деревень, где проживает менее 250 человек, то для обеспечения их современной связью необходимы дополнительные ресурсы и специальные региональные программы. Марат Долгоаршинных поделился опытом проведения высокоскоростного Интернета в заповедник «Шульган-Таш». В декабре прошлого года завершены работы по строительству волоконно-оптической линии связи. В конце января здесь была запущена фемтосота (локальная базовая станция сотовых операторов) для обеспечения сотовой голосовой связью и мобильным широкополосным доступом в Интернет. 1 февраля уже было проведено техническое тестирование оборудования.

Кроме того, в прошлом году был реализован проект по обеспечению библиотек республики доступом к Интернету. По мнению Марата Долгоаршинных, на базе этих библиотек можно организовать пункты коллективного доступа.