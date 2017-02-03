В Башкирии вырос размер пособий по материнству и детству Фото: Олег Яровиков В Башкирии вырос размер пособий по материнству и детству Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 1 февраля 2017 года проиндексированы размеры пособий по материнству и детству. В их числе единовременное и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, также пособие за постановку на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности. Их размер увеличился на 5,4 процента.

Региональное отделении Фонда социального страхования РФ по Башкортостану сообщает о размерах пособий с учетом районного коэффициента.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет составляет:

3 525,54 рубля – по уходу за первым ребенком;

7051,08 рублей — по уходу за вторым и последующими детьми.

Для переходящих пособий по уходу за ребенком до полутора лет с января 2017 на февраль 2017 года, минимальные размеры пособий пересчитываются. При рождении ребенка родители получат единовременное пособие в сумме 18 802,88 рублей. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, увеличилось до 705,11 рублей. Предельная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком, составляет 23 120,66 рублей.