Уфимские «агиделевки» Сосина и Шибанова отметились хет-триками в ворота японок на зимней Универсиаде-2017 Фото: www.fhr.ru Уфимские «агиделевки» Сосина и Шибанова отметились хет-триками в ворота японок на зимней Универсиаде-2017 Фото: www.fhr.ru

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Женская студенческая сборная России по хоккею разгромила сборную Японии на Всемирной зимней Универсиаде-2017 в Казахстане. Счет — 10:1. По три шайбы каждая забросили в этом матче игроки уфимской «Агидели» — Ольга Сосина и Анна Шибанова. Шибанова добавила к этой результативности еще три голевые передачи.

Сборная России заняла первое место в своей группе и в полуфинале сыграет против студенческой сборной Китая. Матч состоится 4 февраля в 17 часов по московскому времени.